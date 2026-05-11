A Ronchi si svolge il XII Festival del Giornalismo, evento che riunisce professionisti e esperti del settore per discutere delle sfide e delle evoluzioni del giornalismo. Tra i temi affrontati ci sono l’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro giornalistico e le strategie per gestire i conflitti a livello globale. Durante l’appuntamento si alterneranno relatori provenienti da diversi ambiti, pronti a condividere le proprie esperienze e conoscenze.

? Domande chiave Come influenzerà l'intelligenza artificiale il futuro del lavoro giornalistico?. Chi sono i relatori che discuteranno la gestione dei conflitti globali?. Quali temi storici verranno rievocati durante i panel del festival?. Chi riceverà i premi dedicati ai nuovi talenti e alla memoria civile?.? In Breve Eventi preparatori Aspettando il Festival dal 15 al 24 maggio in dieci comuni limitrofi.. Programma include 55 panel, 4 mostre, 4 spettacoli e 175 ospiti totali.. Relatori confermati Alessandra Briganti, Anna Zafesova, Tommaso Piffer e Lorenzo Trombetta.. Premio Leali Young per il clima il 9 giugno e premio Daphne Caruana Galizia il 14.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ronchi diventa capitale dell’informazione: il XII Festival del Giornalismo

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