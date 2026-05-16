Negli ambienti lavorativi, l’intelligenza artificiale viene sempre più spesso utilizzata come giustificazione per ridurre il personale d’ufficio. La prima legge del lavoro nell’era dell’IA afferma che un posto di lavoro può essere eliminato non solo quando una macchina lo svolge in modo più efficace, ma anche quando un dirigente, convincendo se stesso, gli investitori e il mercato, sostiene che le attività quotidiane possano essere gestite con meno dipendenti. Questa dinamica sta modificando le modalità di gestione delle risorse umane.

Abbiamo già la prima legge del lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale. Il posto non viene abolito solo quando una macchina lo esegue meglio, ma se un dirigente convince sé stesso, gli investitori e il mercato che presto le mansioni quotidiane potranno essere eseguite da meno dipendenti. L’automazione dell’IA non è ancora arrivata realmente e le aziende già si preoccupano delle sue spiacevoli conseguenze. Harvard Business Review ha condotto un sondaggio su 1.006 dirigenti globali scoprendo che il trentanove per cento delle aziende coinvolte ha riorganizzato il lavoro riducendo moderatamente le mansioni, come se la sostituzione fosse imminente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’IA è già diventata l’alibi perfetto per tagliare il personale d’ufficio

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