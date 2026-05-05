Un nuovo piano mira a utilizzare l'intelligenza artificiale per semplificare le procedure nelle piccole e medie imprese finanziarie. Secondo le proposte, l'adozione di tecnologie IA potrebbe ridurre del 40% le attività ripetitive svolte dagli operatori. Inoltre, si parla di strumenti no-code che consentirebbero al personale di sviluppare autonomamente applicazioni software senza conoscenze di programmazione.

? Cosa scoprirai Come può l'IA ridurre del 40% le attività ripetitive in agenzia?. Quali strumenti no-code permetteranno al personale di creare software autonomamente?. Chi può accedere al bando che copre il 70% dei costi?. Come cambierà il lavoro quotidiano liberando il 60% del tempo operativo?.? In Breve Oltre il 60% del tempo operativo è assorbito da obblighi Ivass, Gdpr e antiriciclaggio.. Alessandro De Florentiis di Like Digital gestirà il percorso pratico di 220 ore.. Strumenti no-code e low-code ridurranno le attività ripetitive fino al 40%.. Le attività inizieranno a settembre 2026 con fasi di laboratorio e affiancamento.. A Catania la Sezione Bancaria e Assicurativa di Confindustria ha presentato un piano per inserire l’intelligenza artificiale nelle piccole imprese del settore finanziario locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA per le PMI finanziarie: il piano per tagliare la burocrazia

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