A Milano, l’ufficio del giudice per le indagini preliminari si trova in una situazione di stallo a causa della carenza di personale. Una nota di 11 pagine, datata 25 aprile, descrive una sospensione che dura ormai un mese e mezzo, ma potrebbe essere anche più lunga o aggravata. La mancanza di risorse sta influendo sulla capacità di funzionamento dell’ufficio, creando un’interruzione nei servizi giudiziari.

Il manifesto prima del manifesto. Un giornale che mai nessuno ha letto. Gratis una copertina inedita nel paginone centrale del quotidiano, lo storico “numero zero” del 16 aprile 1971, da collezione. Un mese e mezzo di paralisi. O forse di più. O forse anche peggio. Con una nota di 11 pagine redatta lo scorso 25 aprile, l’ufficio del gip di Milano ha comunicato che, a causa della carenza di personale, dal 15 maggio al 30 giugno verranno garantite solo «le attività prioritarie»: convalide degli arresti e dei fermi, esecuzioni delle misure cautelari e di sicurezza, quelle che comportano scarcerazioni e i reati previsti dal codice rosso. E basta. Niente interrogatori, niente incidenti probatori, niente esami di altro genere.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Manca il personale, a Milano si ferma l’ufficio del gip

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