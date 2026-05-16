Due escursionisti stranieri scomparsi da ieri nell’area montana di Sella Chianzutan, in provincia di Udine, sono stati trovati morti. Le ricerche, che sono durate diverse ore, si sono concluse con il ritrovamento dei corpi senza vita. Le autorità hanno confermato che i due sono stati rinvenuti in condizioni che non permettono di salvarli. La notizia è stata diffusa poco fa, e le operazioni di ricerca sono state immediatamente concluse.

Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche dei due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell’area montana di Sella Chianzutan, nel territorio di Verzegnis, in provincia di Udine. I due uomini sono stati trovati senza vita lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai, dopo ore di ricerche serrate in una delle zone più impervie del Friuli-Venezia Giulia. Il ritrovamento è avvenuto grazie al sorvolo dell’elicottero della Protezione civile del Friuli-Venezia Giulia, impegnato nelle operazioni di individuazione dall’alto. Una volta localizzati i corpi, è scattato immediatamente il recupero da parte delle squadre di terra, che hanno raggiunto l’area montana per il recupero delle salme. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Li abbiamo trovati così”. Scomparsi da ore in Italia, il drammatico annuncio in questi minuti

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