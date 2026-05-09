Li abbiamo visti stanno lì! Donna e figli scomparsi arriva la notizia improvvisa

Una donna e i suoi figli sono scomparsi, e la notizia arriva improvvisa. L’auto di famiglia è stata trovata abbandonata in un parcheggio, mentre il telefono di uno di loro si è spento o quasi. La provincia intera si ferma, in attesa di ulteriori dettagli su quello che si sa finora. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

Un’auto lasciata in un parcheggio, un segnale di telefono che si spegne o quasi, e una provincia intera che trattiene il fiato. Da giorni il nome di Sonia Bottacchiari rimbalza tra chat, bacheche social e conversazioni sussurrate: dov’è finita? E soprattutto, dove sono i suoi due figli adolescenti? Le risposte, per ora, non arrivano. Ma nelle ultime ore qualcosa si è mosso nelle stanze degli investigatori: un cambio di passo che non riguarda solo le ricerche sul territorio, ma anche il modo in cui il caso verrà inquadrato. E quando succede, di solito, significa che la preoccupazione è salita di livello. Fin qui l’inchiesta era stata impostata su un’ipotesi di sottrazione di minori, un reato che, per quanto grave sul piano umano, ha limiti precisi dal punto di vista operativo e prevede una pena massima di tre anni.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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