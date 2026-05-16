Lezione di legalità e l' importanza dei cani antidroga | duecento alunni coinvolti

Da frosinonetoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Piedimonte San Germano, presso un istituto comprensivo, si è svolta una lezione dedicata alla legalità e al ruolo dei cani antidroga. Circa duecento studenti hanno partecipato a un incontro che comprendeva dialoghi e simulazioni pratiche. L’obiettivo era avvicinare i giovani alle istituzioni e favorire una maggiore consapevolezza sui temi della sicurezza e delle funzioni delle forze dell’ordine. L’iniziativa ha coinvolto attivamente gli studenti, offrendo loro un’esperienza diretta e interattiva.

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Dialogo aperto e simulazioni pratiche all'Istituto Comprensivo di Piedimonte San Germano per avvicinare i giovani alle istituzioni e promuovere la cittadinanza attiva.Promuovere la cultura della legalità, stimolare la cittadinanza attiva e abbattere le distanze tra le nuove generazioni e le. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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