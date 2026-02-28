Gli alunni dell’istituto Maria Montessori a lezione di legalità con i carabinieri e l’Aiga

Gli studenti dell’istituto Maria Montessori hanno partecipato a due incontri formativi sulla legalità, organizzati dalla sezione di Caltagirone dell’Aiga e condotti dai carabinieri della Compagnia di Caltagirone. Le lezioni si sono svolte tra i banchi dell’istituto, coinvolgendo gli alunni in sessioni dedicate alla conoscenza delle norme e dei comportamenti corretti. Questi incontri fanno parte del progetto “cultura della legalità” promosso dall’istituto.

Nell’ambito degli incontri del progetto “cultura della legalità”, i carabinieri della Compagnia di Caltagirone sono andati tra i banchi dell’Istituto Scolastico “Maria Montessori”, per due importanti incontri formativi organizzati dalla sezione di Caltagirone dell’Aiga (Associazione Italiana. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Gli studenti del Calcara a lezione di legalità con i carabinieriNell’ambito delle iniziative di diffusione della “Cultura della Legalità”, che ogni anno l’Arma dei Carabinieri ripropone in forza dei protocolli... Cultura della legalità a Torella dei Lombardi, i Carabinieri incontrano gli studenti dell'Istituto "Criscuoli"Prosegue in Irpinia il ciclo di incontri promossi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nell’ambito del progetto “Cultura della... Aggiornamenti e notizie su Maria Montessori. Temi più discussi: L’autore e docente nisseno Salvatore Siina incontra gli alunni dell’Istituto Comprensivo G. Giardino di Mussolente (Vicenza) per l’evento nazionale Libriamoci; Iscrizione prima classe 2026-2027: scade oggi 21 febbraio 2026 ore 20. Indicazioni per ogni grado [LO SPECIALE]; Gli alunni della scuola V. Antonelli di Chieti assistono alle attività di manutenzione della centralina per la qualità dell’aria in collaborazione con Arpa; I carabinieri in cattedra con gli alunni dell’istituto comprensivo Bova marina – Condofuri. Caltagirone, legalità nelle scuole: Carabinieri e AIGA incontrano gli alunni dell’Istituto MontessoriCirca 250 studenti dell’Istituto Maria Montessori di Caltagirone hanno preso parte a un progetto formativo dedicato alla legalità. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati ... cataniaoggi.it Gli alunni dell’istituto Maria Montessori a lezione di legalità con i carabinieri e l’AigaNell’ambito degli incontri del progetto cultura della legalità, i carabinieri della Compagnia di Caltagirone sono andati tra i banchi dell’Istituto Scolastico Maria Montessori, per due importanti ... cataniatoday.it La Pagina del Secondo Circolo Gubbio "Aldo Moro". Buck Allen · For You. Gli alunni della scuola primaria Maria Montessori scoprono che, nel silenzio del Suo cammino, Francesco insegna a guardare con il cuore e ad avere cura del creato attraverso l’amore, - facebook.com facebook