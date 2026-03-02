Mafie e legalità Alunni a lezione di don Zappolini

Nell’ambito del progetto Civil-Mente, le scuole primarie di Capannoli e Santo Pietro Belvedere hanno organizzato una giornata dedicata alla legalità e alla memoria storica. Durante l’evento, gli alunni hanno partecipato a lezioni e attività per approfondire questi temi. La giornata ha coinvolto studenti di entrambe le scuole in un momento di confronto e di educazione civica.

Nell’ambito del progetto educativo e culturale Civil-Mente, le scuole primarie di Capannoli e Santo Pietro Belvedere si sono unite in un’importante giornata dedicata alla legalità e alla memoria storica. L’iniziativa, parte integrante di un percorso sulla cittadinanza democratica e sul contrasto alle mafie ha rappresentato un momento di forte partecipazione e crescita civica per i bambini coinvolti. L’incontro ha preso avvio dall’ascolto del podcast "Non abbiamo bisogno di eroi", realizzato dagli alunni delle scuole primarie a seguito di un’attenta analisi di alcuni documentari sulla vita degli agenti di scorta di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

