L’ex calciatore della Lazio ha recentemente celebrato il matrimonio con Stefania Marchionna. La cerimonia si è svolta in modo riservato, senza eccessi di pubblicità, e ha visto tra i testimoni l’allenatore che ha guidato la squadra durante la sua carriera. La coppia ha scelto di mantenere un basso profilo, condividendo l’evento solo con amici e familiari. La loro relazione è durata diversi anni prima di arrivare al giorno delle nozze.

(Adnkronos) - Una storia vissuta con discrezione, lontano dal clamore mediatico, ma costruita nel tempo con complicità, rispetto e amore autentico. Stefania Marchionna e César Aparecido Rodrigues hanno pronunciato il loro “sì” in una cerimonia privata e riservatissima a Doha, in Qatar. Il matrimonio, celebrato alla presenza di pochissimi amici intimi e persone molto vicine alla coppia, è stato organizzato nel massimo riserbo. A celebrare l'unione è stato l'Ambasciatore d'Italia a Doha, Paolo Toschi, che ha officiato la cerimonia in un'atmosfera elegante ed estremamente riservata. Tra i testimoni anche Roberto Mancini, legato da una lunga amicizia e collaborazione professionale con César. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'ex Lazio Cesar si è sposato con Stefania Marchionna: Mancini tra i testimoni

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