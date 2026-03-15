Elezioni provinciali | si vota per presidente e Consiglio | è sfida tra Marchionna e Pomes

Questa mattina alle 8 si sono aperti i seggi per le elezioni provinciali, con un’unica postazione allestita nel salone di rappresentanza della Provincia in via De Leo 3. Le votazioni, che riguardano la scelta del presidente e del Consiglio, si svolgeranno oggi fino alle 20. La sfida principale riguarda i candidati Marchionna e Pomes.

Apre questa mattina alle 8 l’unico seggio per le elezioni provinciali, che sarà allestito anche oggi nel salone di rappresentanza della Provincia, in via De Leo 3, e resterà aperto fino alle 20; subito dopo inizieranno le operazioni di scrutinio. Numeri e modalità Si tratta di una consultazione di secondo livello per l’elezione del presidente e dei 12 consiglieri provinciali, con un corpo elettorale composto da 339 amministratori locali tra sindaci e consiglieri dei 19 Comuni coinvolti (Mesagne è commissariata e dunque esclusa). Numeri che, da soli, raccontano una sfida ristretta ma altamente politica, dove ogni voto pesa molto più che in una normale tornata amministrativa. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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