Alle 8 di questa mattina si sono aperti i seggi per le elezioni provinciali, con un'unica postazione nel salone di rappresentanza della Provincia in via De Leo 3. La sfida riguarda la corsa alla presidenza e al consiglio provinciale, con due candidati principali che propongono strategie diverse. Le urne rimarranno aperte durante tutta la giornata.

Apre questa mattina alle 8 l’unico seggio per le elezioni provinciali, che sarà allestito anche oggi nel salone di rappresentanza della Provincia, in via De Leo 3, e resterà aperto fino alle 20; subito dopo inizieranno le operazioni di scrutinio. Numeri e modalità Si tratta di una consultazione di secondo livello per l’elezione del presidente e dei 12 consiglieri provinciali, con un corpo elettorale composto da 339 amministratori locali tra sindaci e consiglieri dei 19 Comuni coinvolti (Mesagne è commissariata e dunque esclusa). Numeri che, da soli, raccontano una sfida ristretta ma altamente politica, dove ogni voto pesa molto più che in una normale tornata amministrativa. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Al voto per presidente e Consiglio: è sfida tra Marchionna e Pomes con due strategie diverse

Articoli correlati

Nuovo presidente Provincia: è sfida fra i sindaci Pomes e MarchionnaIl centrosinistra punta sul primo cittadino di Ostuni, supportato di una lista di cui fanno parte sei sindaci.

Leggi anche: Elezioni provinciali, pressing del cenotrodestra a buon fine, Marchionna dice sì e sfida Pomes (Pd)

Tutti gli aggiornamenti su Al voto per presidente e Consiglio è...

Temi più discussi: Il referendum del 22-23 marzo 2026 in 10 domande e 10 risposte; Cosa c’è davvero nella riforma della Giustizia: 13 minuti per fare chiarezza e rispondere alle banalizzazioni e alle troppe bufale messe in circolazione. Vi chiedo di ascoltare il video fino alla fine e di aiutarmi a diffonderlo. Il 22 e 23 marzo scelgo il SÌ ?; Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Elezioni provinciali, a Potenza vince il centrosinistra unito.

CRV - Veneto al voto 2025: Stefani eletto PresidenteVeneto al voto 2025: Stefani eletto Presidente, Lega primo partito con un vantaggio molto ampio su Fratelli d’Italia. Affluenza in forte calo rispetto al 2020: 44.6 percento (Arv) Venezia, 24 novembre ... ansa.it

Federfarma al voto per eleggere il nuovo presidenteRiuniti a Roma, nella sede della Federfarma nazionale, i rappresentanti dell’Assemblea generale del sindacato dei titolari di farmacia si apprestano ad eleggere il loro presidente e gli altri organi ... quotidianosanita.it

Dichiarazioni forti del Vicepresidente del Consiglio facebook

Ztl a 30 km all'ora a Roma, ricorso al Consiglio di Stato: 'Ambientalismo punitivo, il cuore della città è inaccessibile' #ANSA x.com