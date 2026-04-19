Nell settembre del 2024, durante la Mostra del Cinema di Venezia, l'attrice ricevette una notizia che le cambiò la giornata. Stava per salire sul palco quando le fu comunicato che sua madre era deceduta. La notizia le provocò uno shock e la difficoltà di proseguire con l’evento. La tragedia si verificò in un momento di grande attenzione pubblica e mediatica.

Nicole Kidman ha ricordato quel momento, uno dei più dolorosi della sua vita: durante un incontro con la conduttrice Hoda Kotb a HISTORYTalks, avvenuto a Philadelphia sabato 18 aprile, l’attrice ha raccontato come, appena prima di ricevere la tragica notizia, si trovasse in uno stato di «euforia immensa», reduce dalla vittoria del premio come miglior attrice per il film Babygirl. «Stavo per salire sul palco a ritirare il premio quando ho saputo che mia madre era morta. Sono tornata subito nella mia camera d'hotel, a Venezia, mi sono sdraiata a letto ed ero completamente devastata. Ricordo di aver pensato: "Non so come farò ad andare avanti, o anche solo a stare in piedi da qui in poi'”», ha dichiarato Nicole Kidman, 58 anni.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Nicole Kidman: «Stavo per salire sul palco quando ho saputo che mia madre era morta. Non sapevo come andare avanti»

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