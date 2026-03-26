Mi sento male ho un’intossicazione alimentare Ho provato ad andare avanti ma devo interrompere lo show | Rosalia ferma il concerto di Milano – IL VIDEO

Durante il concerto di ieri sera all’Unipol Forum di Milano, la cantante ha interrotto lo spettacolo dopo aver dichiarato di sentirsi male a causa di un’intossicazione alimentare. La performance è stata interrotta e non è stato possibile completare l’evento. La cantante si è mostrata visibilmente provata e ha lasciato il palco dopo aver comunicato ai presenti il motivo dell’interruzione.

Colpo di scena ieri sera, 25 marzo, al concerto di Rosalia all’Unipol Forum di Milano per l’unica tappa nel nostro Paese del Lux Tour. Al termine del secondo dei quattro atti, si spengono le luci del palcoscenico. La direttrice d’orchestra immobile al centro della platea con tutti i musicisti. Passano cinque lunghissimi minuti. Poi compare l’artista. “Ho avuto un intossicazione alimentare. – ha spiegato dispiaciuta Rosalia da sola sul palco e illuminata da un cono di luce – Mi sento molto male, vomito. Vorrei fare il migliore show possibile. Faccio del mio meglio. Continuo a provare ad andare avanti, ma magari a un certo punto mi devo fermare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mi sento male, ho un’intossicazione alimentare. Ho provato ad andare avanti ma devo interrompere lo show”: Rosalia ferma il concerto di Milano – IL VIDEO Articoli correlati «Mi sento male, ci ho provato», Rosalia gela i fan di Milano: il concerto si ferma a metà, lei lascia il palco – Il videoLa serata si è interrotta bruscamente, come peggio non poteva andare per i fan di Rosalia, che al Forum di Assago ha dovuto sospendere il concerto a... "Mi sento male", Rosalia interrompe il concerto al Forum di Milano per intossicazione alimentareIl concerto di Rosalia a Milano è stato interrotto dopo poco più di un’ora di spettacolo. TWIN PEAKS - LA EXPLICACIÓN REAL (1/2) El Análisis DEFINITIVO [VOSE] @TwinPerfect Approfondimenti e contenuti su Mi sento male ho un'intossicazione... Temi più discussi: Mi sento male, ci ho provato, Rosalia gela i fan di Milano: il concerto si ferma a metà, lei lascia il palco - Il video; Rosalia sta male e interrompe il concerto a Milano; Scusate mi sento male, ho vomitato, e Rosalia interrompe il concerto al Forum di Assago; Rosalia non si sente bene e interrompe il concerto a Milano: Ho provato ad andare avanti. Rosalia interrompe il concerto al Forum di Milano: Mi sento male VIDEOConcerto sold out di Rosalía ad Assago interrotto per malore improvviso dell'artista; attesa per aggiornamenti e possibile recupero. serial.everyeye.it Rosalía interrompe il concerto a Milano per un improvviso malore: Mi sento maleMalore costringe Rosalía a interrompere il concerto a Milano: il Lux Tour si ferma a metà tra applausi e preoccupazione dei fan. notizie.it Prima di interrompere per un'ora il concerto di Milano a causa di un'intossicazione alimentare, Rosalia aveva dedicato un fuori programma “italiano”: la star spagnola infatti ha intonato La fama per Giulia Stabile, ex ballerina di Amici che è stata selezionata per - facebook.com facebook Prima di interrompere per un'ora il concerto di Milano a causa di un'intossicazione alimentare, Rosalia aveva dedicato un fuori programma “italiano”: la star spagnola infatti ha intonato La fama per Giulia Stabile, ex ballerina di Amici che è stata selezionata per x.com