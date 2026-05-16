Lewandowski saluta il Barcellona arriva il messaggio social del centravanti
Lewandowski ha pubblicato un messaggio sui social per annunciare il suo addio al Barcellona. La comunicazione è arrivata dopo che la squadra ha vinto il campionato spagnolo, con il centravanti polacco che ora cerca un nuovo club in cui possa continuare a giocare un ruolo importante. Il giocatore ha ringraziato la squadra e i tifosi per il supporto durante il suo periodo in Catalogna. La notizia si accompagna a speculazioni sul suo futuro professionale.
Tramite un messaggio sui social Robert Lewandowski ha detto addio al Barcellona. Un saluto arrivato dopo la vittoria del campionato spagnolo da parte dei catalani con il centravanti polacco alla ricerca di un nuovo club dove poter essere ancora decisivo. Lewandowski saluta il Barcellona (Ansa Foto) – calciomercato.it La volontà della punta classe 1988 è quella di restare ancora in Europa per provare a giocare la Champions League e lottare ancora per grandi obiettivi. Proprio per questo appare netta la decisione di non proseguire la sua carriera, almeno per il momento, o negli USA o in Arabia Saudita, con l’ex Bayern Monaco che, in attesa di trovare una nuova squadra ha salutato così i catalani. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Lewandowski se va de la peor manera
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