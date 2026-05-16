Lewandowski saluta il Barcellona arriva il messaggio social del centravanti

Lewandowski ha pubblicato un messaggio sui social per annunciare il suo addio al Barcellona. La comunicazione è arrivata dopo che la squadra ha vinto il campionato spagnolo, con il centravanti polacco che ora cerca un nuovo club in cui possa continuare a giocare un ruolo importante. Il giocatore ha ringraziato la squadra e i tifosi per il supporto durante il suo periodo in Catalogna. La notizia si accompagna a speculazioni sul suo futuro professionale.

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