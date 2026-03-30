lewandowski alla juve il piano del club bianconero per arrivare al centravanti gli ultimi aggiornamenti

La Juventus sta lavorando a un piano per acquistare il centravanti polacco durante la prossima sessione di mercato estivo. Secondo le ultime indiscrezioni, il club bianconero ha definito alcune strategie per cercare di portare Lewandowski in rosa. Non sono stati ancora ufficializzati eventuali accordi, ma si continuano a seguire da vicino gli sviluppi sulla trattativa.

Lewandowski alla Juve, il piano del club bianconero per arrivare al bomber polacco in estate. Vediamo insieme gli ultimi aggiornamenti. La Juve prepara un colpo sensazionale per l’estate: Robert Lewandowski, centravanti classe 1988 e finalizzatore d’area, potrebbe arrivare a parametro zero. Secondo Mundo Deportivo, emissari bianconeri erano a Varsavia per monitorare la punta, il cui contratto con il Barcellona scadrà a fine stagione.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! L’obiettivo è affiancare il polacco a Dusan Vlahovic, per il quale il club intende rinnovare l’accordo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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