L’attaccante polacco ha annunciato sui social di aver concluso il suo periodo con il club catalano, affermando di aver portato a termine la sua missione. Durante la sua permanenza, ha vinto tre campionati in quattro stagioni e ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto dai tifosi fin dall’inizio. La sua uscita potrebbe aprire nuove prospettive per altri club italiani, tra cui Juventus e Milan, che hanno mostrato interesse in passato. La comunicazione ufficiale è arrivata tramite un messaggio pubblicato sui social dell’atleta.

“Dopo quattro anni pieni di sfide e duro lavoro, è ora di andare avanti”. Robert Lewandowski ha annunciato l’addio al Barcellona al termine della stagione attraverso un messaggio sui social. “Me ne vado con la sensazione di aver portato a termine la mia missione – ha scritto il 9 polacco -. Quattro stagioni, tre campionati. Non dimenticherò mai l'affetto che ho ricevuto dai tifosi fin dai miei primi giorni". E ancora: "Grazie per ogni gol, ogni lotta e ogni momento magico indossando questi colori". Il futuro di Lewa è ancora tutto da scoprire. Un approfondimento nei mesi scorsi è stato fatto anche da alcuni club italiani, Juve e Milan, alla ricerca di esperienza e qualità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lewandowski saluta il Barça: "Ho portato a termine la mia missione". Juve e Milan ci sperano, ma...

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Lewandowski se va de la peor manera

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