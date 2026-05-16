Il governo lettone è stato costretto a dimettersi dopo che i droni hanno attraversato lo spazio aereo del paese, causando tensioni e preoccupazioni sulla sicurezza. L’incidente ha portato a un aumento delle polemiche interne e ha spinto le autorità a rivedere le misure di difesa. Nel frattempo, le forze ucraine continuano a operare nella regione senza subire analoghi attacchi diretti. La situazione ha evidenziato le differenze nelle vulnerabilità dei paesi della zona rispetto agli episodi di tensione militare.

Lo spazio aereo lettone si è dimostrato vulnerabile alle incursioni esterne, e questa fragilità è stata tanto discussa da portare addirittura alla caduta del governo. Evika Silina, capa del governo dal 2023 e esponente del partito di centro-destra Unità, si è dimessa dopo che il Partito Progressista, partner di coalizione, ha ritirato l’appoggio nei suoi confronti per il siluramento di un suo esponente, Andris Spruds, dalla carica di Ministro della Difesa avvenuto la scorsa settimana. Silina e Spruds e rano giunti ai ferri corti per l’incapacità dell’antiaerea di Riga di intercettare diversi droni che hanno violato lo spazio aereo lettone. Per un Paese sul chi vive per un possibile, futuro scontro con la Russia questo fatto ha destato profonde preoccupazioni. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Lettonia, il governo antirusso cade perché colpito dai droni. Ucraini, però

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