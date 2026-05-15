I droni di Zelensky abbattono il governo anti Putin della Lettonia

Un incidente aereo ha causato la rottura della maggioranza che sosteneva il governo più vicino a Ursula von der Leyen nell’Unione Europea. Nei giorni scorsi, si sono verificati episodi che hanno portato a tensioni politiche e a un cambiamento nel panorama politico del paese. La situazione si inserisce in un quadro di continui sviluppi legati alle dinamiche di potere e alle alleanze all’interno dell’Unione. La vicenda ha avuto ripercussioni sulla stabilità dell’esecutivo e sulle relazioni internazionali del paese.

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