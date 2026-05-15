I droni di Zelensky abbattono il governo anti Putin della Lettonia
Un incidente aereo ha causato la rottura della maggioranza che sosteneva il governo più vicino a Ursula von der Leyen nell’Unione Europea. Nei giorni scorsi, si sono verificati episodi che hanno portato a tensioni politiche e a un cambiamento nel panorama politico del paese. La situazione si inserisce in un quadro di continui sviluppi legati alle dinamiche di potere e alle alleanze all’interno dell’Unione. La vicenda ha avuto ripercussioni sulla stabilità dell’esecutivo e sulle relazioni internazionali del paese.
L’armiamoci e partite di Ursula von der Leyen miete la prima vittima: è il governo di Evika Silina, primo ministro della Lettonia, l’arcinemica tra gli europei di Vladimir Putin. È colei che voleva darci lezioni di democrazia sulla Biennale di Venezia, che doveva essere vietatissima ai russi, e che ha chiesto all’Ue di ritirare il contributo all’Italia per questo evento culturale. Ironia della sorte, a bombardarla sono stati i droni ucraini, quelli che Volodymyr Zelensky fa volare anche grazie ai soldi dei contribuenti europei che, però, i suoi fidi collaboratori - Andriy Yermak lo hanno messo ieri al gabbio - dirottano sui loro conti e in lucrosi affari immobiliari. 🔗 Leggi su Laverita.info
Sullo stesso argomento
Tutto preso da Putin, Trump aveva rifiutato l’offerta di droni anti Iran da parte di ZelenskyLo scorso anno il presidente ucraino aveva offerto alla Casa Bianca una tecnologia che oggi risulterebbe molto utile alle forze armate statunitensi...
Droni anti-Shahed in cambio di missili Patriot: cosa c'è dietro la mossa di ZelenskyIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha offerto il know-how dell’Ucraina per rispondere all’ondata di droni iraniani che sta investendo le...