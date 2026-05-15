Il presidente del club ha dichiarato che la società ha investito più di tutte le altre squadre del massimo campionato italiano. La cifra complessiva spesa è stata dettagliata durante un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, in cui ha fornito numeri specifici relativi alle recenti operazioni di mercato e ai trasferimenti effettuati. Nessun altro club ha registrato una spesa superiore a quella indicata. L'intervento si è concentrato esclusivamente sui dati finanziari, senza commenti su strategie o obiettivi futuri.

Dopo le tantissime voci sul futuro del Milan sono arrivate le parole del numero uno rossonero e di RedBird Gerry Cardinale (qui l'intervista completa a 'La Gazzetta dello Sport'). Passaggio molto importante sulle varie campagne di rinforzo del club: "Nelle ultime tre stagioni, abbiamo speso più di qualsiasi altra squadra della Serie A sul mercato. Ora, magari non abbiamo speso al meglio. Mi do un voto più alto per i soldi che ho messo che per come li abbiamo spesi". Effettivamente, il Diavolo ha speso tantissimo nelle ultime tre stagioni: 441 milioni di euro investiti in tre stagioni, con il Diavolo che non ha vinto nulla, oltre alla Supercoppa Italiana della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cardinale chiaro: “Abbiamo speso più di qualsiasi altra squadra della Serie A”. I numeri

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