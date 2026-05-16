L’eterna promessa torna all’Atalanta Parabola Maldini talento da ritrovare
Daniel Maldini si appresta a lasciare Roma dopo aver trascorso quattro mesi in prestito, un periodo che si avvicina alla conclusione. È stato un periodo di permanenza breve ma intenso, durante il quale il giovane calciatore ha cercato di conquistare spazio e minutaggio. La sua esperienza nella capitale si inserisce in un percorso di crescita che prosegue, con l’obiettivo di ritrovare continuità e sviluppare ulteriormente le proprie capacità tecniche e fisiche. Ora si apre una fase di valutazione per il suo futuro.
Bagagli pronti, un’altra volta, per Daniel Maldini: la sua esperienza romana sta per concludersi dopo quattro mesi. Salvo clamorose sorprese la Lazio, saltato l’obbligo previsto in caso di qualificazione alle prossime coppe europee, non eserciterà il diritto di riscatto a titolo definitivo, a 14 milioni, dell’attaccante milanese. Il giocatore è reduce da un’altra annata sotto tono: sole 19 presenze in serie A, 9 in nerazzurro e 10 con 2 gol in biancoceleste, ma con appena 905 minuti giocati. Sempre ai margini delle rotazioni a Bergamo, più coinvolto in biancoceleste almeno fino a marzo da Maurizio Sarri, complici le assenze di diversi attaccanti laziali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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