L’eterna promessa torna all’Atalanta Parabola Maldini talento da ritrovare

Daniel Maldini si appresta a lasciare Roma dopo aver trascorso quattro mesi in prestito, un periodo che si avvicina alla conclusione. È stato un periodo di permanenza breve ma intenso, durante il quale il giovane calciatore ha cercato di conquistare spazio e minutaggio. La sua esperienza nella capitale si inserisce in un percorso di crescita che prosegue, con l’obiettivo di ritrovare continuità e sviluppare ulteriormente le proprie capacità tecniche e fisiche. Ora si apre una fase di valutazione per il suo futuro.

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