Rancore torna con il nuovo album Tarek da colorare | Riparto da zero per ritrovare me stesso – Intervista

Il rapper Rancore ha annunciato il rilascio del suo nuovo album intitolato “Tarek da Colorare”. L'artista ha spiegato di aver deciso di ripartire da zero per ritrovare se stesso, dopo aver esplorato temi legati all’universo dello “Xenoverso”. La pubblicazione rappresenta un nuovo capitolo nel percorso musicale dell’artista, che continua a sperimentare e a evolversi attraverso la propria musica.

Dopo aver esplorato le dimensioni dello “Xenoverso”, Rancore compie un nuovo passo nel suo viaggio, pubblicando il nuovo album “Tarek da Colorare”. In quel cosmo fatto di visioni, cronache dal futuro e personaggi sospesi tra realtà e immaginazione, il rapper conduce il racconto sempre più lontano dai confini del reale. La scelta è una, drastica e necessaria per reinserirlo nella realtà: amnesia. Intervista a Rancore per l’uscita dell’album “Tarek da Colorare”. È da questa frattura che nasce il nuovo capitolo. Privato dei ricordi di quell’universo, Tarek si ritrova a dover ricostruire da zero il proprio modo di stare nel mondo e riscoprire se stesso.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Rancore torna con il nuovo album “Tarek da colorare: “Riparto da zero per ritrovare me stesso” – Intervista Rancore cancella i ricordi: ecco Tarek da Colorare, il nuovo albumRancore presenta Tarek da Colorare, un nuovo progetto discografico che segna il ritorno dell’artista alla realtà dopo l’esperienza dello Xenoverso. Rancore (feat. Clave)