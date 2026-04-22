La Lazio si prepara alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma questa sera allo stadio Gewiss. Sono stati convocati tutti i giocatori chiave, tra cui torna Marusic mentre Maldini è presente in distinta. Out invece Rovella, che non figura tra i convocati. La squadra di Sarri affronta l’impegno con alcune variazioni rispetto alle ultime partite, in vista di questa importante sfida.

La Lazio recupera pedine fondamentali per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’ Atalanta, in programma questa sera allo Gewiss Stadium. Nella lista dei convocati diramata da Maurizio Sarri, spicca il ritorno di Adam Marusic: il difensore montenegrino ha superato il problema al polpaccio che lo aveva costretto al forfait nel turno di campionato contro il Napoli. Sebbene non abbia i 90 minuti nelle gambe, la sua presenza garantisce al tecnico una variante tattica necessaria per arginare le corsie esterne della formazione di Gasperini. Insieme a Marusic, torna a disposizione anche Daniel Maldini. L’attaccante ha smaltito l’infiammazione al ginocchio destro che lo aveva limitato nelle ultime sedute, costringendolo a restare a guardare nella sfida contro i partenopei.🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Atalanta-Lazio, i convocati di Sarri: torna Marusic. Maldini c’è, out Rovella

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