Il Grande Fratello VIP prosegue su Canale 5 con una programmazione che si estende fino alla finale. La trasmissione, condotta da Ilary Blasi, continua a raccogliere circa 2 milioni di spettatori per ogni diretta. La finale è prevista entro i prossimi giorni, anche se la data precisa non è ancora stata comunicata ufficialmente. La messa in onda si svolge principalmente in prima serata, attirando l’attenzione di un vasto pubblico italiano.

Il Grande fratello vip sta tenendo alta l'attenzione del pubblico italiano. Ogni diretta, Ilary Blasi insieme alla sua squadra sono riusciti a portarsi a casa una media di 2 milioni di telespettatori. Ascolti in crescita che hanno portato Mediaset a prendere una decisione clamorosa riguardante la messa in onda del noto reality show di Canale 5. Secondo quanto trapelato da Fanpage, i piani alti di Cologno Monzese avrebbero deciso di allungare questa edizione del Grande fratello vip. La finale del programma non andrà più in onda il 5 maggio ma bensì il 19 maggio. Uno slittamento di circa di due settimane che permetterà ad Ilary Blasi di venire a capo a tutte le dinamiche all'interno della Casa.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande fratello vip si allunga su Canale 5: ecco quando va in onda la finale

Grande Fratello VIP: svelato il cast ufficiale della nuova edizione

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