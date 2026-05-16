Il film “Il Ciclone” compie 30 anni e il regista e attore Leonardo Pieraccioni ricorda i momenti di realizzazione e il successo ottenuto. Scritto in un mese e mezzo, il progetto lo ha spaventato per le aspettative di pubblico e critica. Ricorda anche una proiezione privata con il regista Monicelli e l’ospite Carlo Conti. Pieraccioni sottolinea come il film abbia un “codice magico” e tocchi “corde importanti” per lui e per chi l’ha visto.

Arezzo, 16 maggio 2026 – “ Il Ciclone è un film che ha un codice magico e tocca corde importanti. Sono contento che sia rimasto nel cuore della gente come del resto è rimasto nel mio cuore”. Leonardo Pieraccioni è felice per l’abbraccio che riceverà oggi nel trentennale della pellicola cult che ha fatto epoca e ha cambiato la sua vita. Si torna dove tutto ebbe inizio, dove si realizzò un vero e proprio fenomeno cinematografico capace di centrare al botteghino il record di oltre 75 miliardi di lire. Ma soprattutto capace di restare nella memoria collettiva con le sue battute, la sua storia, la sua dolcezza mista a leggerezza. E non per nulla ogni volta che viene riproposto in Tv cattura sempre milioni di spettatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Leonardo Pieraccioni e i 30 anni del Ciclone: “Scritto in un mese e mezzo, mi spaventai per il successo. Quella proiezione privata con Monicelli e Carlo Conti”

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Leonardo Pieraccioni racconta i retroscena de Il Ciclone una delle commedie più amate degli anni 90

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