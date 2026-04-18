Leonardo Pieraccioni 30 anni dopo Il Ciclone | Lorena Forteza scoperta con una locandina smisi di cercare

A distanza di trent'anni dalla realizzazione del suo film più celebre, un attore e regista italiano ha annunciato un evento commemorativo previsto per il prossimo maggio. In occasione di questa ricorrenza, ha ricordato alcuni dettagli legati alla produzione e agli incontri significativi, tra cui un premio ricevuto e una collaborazione con un noto regista. Durante un'intervista, ha anche menzionato il modo in cui aveva scoperto una delle attrici protagoniste del film.

Leonardo Pieraccioni annuncia l'incontro del prossimo maggio per celebrare il trentennale del suo film di maggior successo e ricorda alcuni aneddoti: "Il premio più bello da Monicelli, che accettò di prestare la sua voce".🔗 Leggi su Fanpage.it Leonardo Pieraccioni racconta i retroscena de Il Ciclone una delle commedie più amate degli anni 90 Notizie correlate Leggi anche: Il Ciclone torna a casa dopo 30 anni. Riconoscimento per Pieraccioni “Il Ciclone” compie 30 anni: 5 segreti del film di Pieraccioni“Sono felice di questi trent’anni del Ciclone, sembrano passati in una frazione di secondo”: così Leonardo Pieraccioni... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Leonardo Pieraccioni, finita scrittura del nuovo film: Il più bello, il più comico, il più emozionante; Leonardo Pieraccioni, l'amore con Laura Torrisi, la castità durata 3 anni, la figlia Martina: Per I Laureati presi dieci...; Un fantastico via vai su Sky Cinema Uno - Guida TV; Il paradiso all'improvviso su Sky Cinema Uno - Guida TV. Carlo Conti, l’amicizia con Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello | Insieme dagli anni ’80Carlo Conti, l'amicizia con Leonardo Pieraccioni e Panariello: come è nato il rapporto tra i tre conduttori e comici toscani? ilsussidiario.net Il Ciclone torna a casa dopo 30 anni. Riconoscimento per PieraccioniIl Ciclone torna a casa. A trent’anni dall’uscita del film cult di Leonardo Pieraccioni che nel 1996 registrò un successo senza precedenti, il Comune di Laterina Pergine Valdarno celebra questa ... lanazione.it Il saluto di LEONARDO PIERACCIONI al MULTISALA all' uscita del suo ultimo film (((( pare parecchio Parigi )))))) - facebook.com facebook