LEGO accende la febbre Mondiale | a Milano arriva lo Stadium inaugurato da Del Piero

Fino al 17 maggio, Piazza Gae Aulenti ospita uno spazio di 150 metri quadrati dedicato agli appassionati di calcio e mattoncini. L’installazione, chiamata “Stadium,” è stata inaugurata da un ex calciatore noto per la sua carriera nel calcio internazionale. L’evento permette ai visitatori di entrare in un’area immersiva che combina elementi delle costruzioni LEGO con riferimenti alla competizione mondiale di calcio. L’iniziativa è accessibile a tutti e si svolge nel centro di Milano.

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A poche settimane dall’inizio della Coppa del Mondo FIFA 2026, LEGO Italia porta il calcio nel cuore di Milano con un’esperienza pensata per unire sport, gioco e creatività. Fino al 17 maggio, in Piazza Gae Aulenti, nel quartiere Portanuova, sarà aperto il LEGO Stadium: uno spazio immersivo di 150 metri quadrati che ricrea l’atmosfera di uno stadio con tante attività dedicate a tifosi, famiglie e a tutti gli appassionati di mattoncini. Ha inaugurato l’evento Alessandro Del Piero, campione del mondo 2006 e simbolo del calcio italiano. L’iniziativa nasce dalla partnership tra LEGO e la Coppa del Mondo FIFA 2026 e accompagna il lancio dei nuovi set a tema calcio, dal pallone al trofeo ufficiale del Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LEGO accende la febbre Mondiale: a Milano arriva lo Stadium, inaugurato da Del Piero ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lego Stadium a Milano: in piazza Gae Aulenti apre lo stadio di mattoncini (con Alessandro Del Piero)Manca poco all'inizio della Coppa del mondo Fifa 2026 e Lego Italia lancia un'attivazione tutta dedicata ai fan del calcio e delle costruzioni. Un enorme stadio Lego di 150mq nel cuore di Milano: l'inaugurazione con Del PieroDa venerdì 15 a domenica 17 maggio, in occasione dell'arrivo della Coppa del Mondo Fifa 2026, Lego Italia invita tutti i fan in piazza Gae Aulenti al...