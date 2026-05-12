Un enorme stadio Lego di 150mq nel cuore di Milano | l' inaugurazione con Del Piero
Da venerdì 15 a domenica 17 maggio, piazza Gae Aulenti a Milano ospita il Lego Stadium, uno spazio di 150 metri quadrati dedicato al calcio e ai fan LEGO. L’iniziativa coincide con l’arrivo della Coppa del Mondo Fifa 2026. L’apertura comprende anche un evento speciale con la presenza di un ex calciatore noto. L’installazione è visitabile gratuitamente durante tutto il fine settimana.
Da venerdì 15 a domenica 17 maggio, in occasione dell'arrivo della Coppa del Mondo Fifa 2026, Lego Italia invita tutti i fan in piazza Gae Aulenti al Lego Stadium: uno spazio unico e immersivo dedicato alla magia del pallone.Uno stadio di 150mqL’iniziativa prende ispirazione dalla partnership tra.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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