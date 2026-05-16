Legge elettorale | il pressing di La Russa e la pistola sul tavolo messa da Forza Italia
Negli ultimi giorni, i leader politici hanno intensificato le discussioni sulla legge elettorale in vigore. La Russa e i rappresentanti di Forza Italia hanno manifestato un forte pressing, evidenziando la necessità di modifiche e portando sul tavolo delle trattative la loro posizione. Le analisi dei sondaggi e delle medie dei risultati elettorali indicano chiaramente che, con l’attuale sistema, le proiezioni più probabili sono di un risultato elettorale che si avvicina molto al pareggio tra le forze in campo.
Non c'era certamente bisogno né dei sondaggi né delle supermedie per prendere consapevolezza che con l'attuale legge elettorale lo scenario post-elezioni più probabile è quello del pareggio o del quasi pareggio. D'altra parte, è noto ormai dal 2022 che se Enrico Letta e Giuseppe Conte non avessero deciso di suicidare Pd e M5s - scegliendo di non fare accordi nei collegi uninominali - il centrodestra non avrebbe mai avuto quella maggioranza granitica che sta portando Giorgia Meloni verso il traguardo del governo più longevo dell'Italia repubblicana (il 4 settembre arriverà a 1.413 giorni consecutivi a Palazzo Chigi e scavalcherà il Berlusconi II). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Legge elettorale, Forza Italia frena sul premio di maggioranza e lancia una nuova proposta
L’analisi di Bruno Vespa: il dossier legge elettorale, Meloni vuole la riforma. I dubbi di Forza ItaliaRoma, 23 aprile 2026 – Al di là di quello che si dice, Giorgia Meloni per ora non ha nessuna intenzione di rinunciare alla modifica della legge...
Legge elettorale: il pressing di La Russa e la pistola sul tavolo messa da Forza ItaliaNon c'era certamente bisogno né dei sondaggi né delle supermedie per prendere consapevolezza che con l'attuale legge elettorale lo scenario post-elezioni più probabile è quello del pareggio o del quas ... ilgiornale.it
RIFORME Legge elettorale, il governo tira dritto ma non si sa verso dove. Il Melonuellum esce ammaccato dalle prime due settimane di audizioni il manifesto Giovanni Innamorati Edizione 07/05/2026 ROMA Il Melonellum esce dalle prime due settimane di a facebook
La riforma elettorale rallenta: Meloni prende tempo, Forza Italia frenaLa riforma della legge elettorale rallenta. Dopo il vertice di ieri sera a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, emerge un nuovo cronoprogramma: il voto ... cataniaoggi.it