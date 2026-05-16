Legge elettorale | il pressing di La Russa e la pistola sul tavolo messa da Forza Italia

Negli ultimi giorni, i leader politici hanno intensificato le discussioni sulla legge elettorale in vigore. La Russa e i rappresentanti di Forza Italia hanno manifestato un forte pressing, evidenziando la necessità di modifiche e portando sul tavolo delle trattative la loro posizione. Le analisi dei sondaggi e delle medie dei risultati elettorali indicano chiaramente che, con l’attuale sistema, le proiezioni più probabili sono di un risultato elettorale che si avvicina molto al pareggio tra le forze in campo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui