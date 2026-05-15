Everton-Sunderland domenica 17 maggio 2026 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno due cartellini per i Toffees

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 16:00 si svolgerà la partita tra Everton e Sunderland, con formazioni ufficiali, quote e pronostici già disponibili. La classifica di Premier League a due giornate dal termine vede l’Everton al decimo posto e il Sunderland al dodicesimo, distanziati di un punto. La distanza dal settimo posto, che si trova a quattro punti, sembra significativa, mentre l’ottavo si trova a due punti di distanza. La partita potrebbe essere influenzata anche dal numero di cartellini che i giocatori riceveranno.

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La classifica di Premier League a due giornate dalla fine ci dice che l’Everton è 10° e il Sunderland 12°, staccato di un punto, con settimo posto che di trova quattro punti al di sopra della posizione occupata dagli uomini di David Moyes, un po’ troppi forse, mentre l’ottavo è solo a +2. Se il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Everton-Sunderland (domenica 17 maggio 2026 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno due cartellini per i Toffees ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video EVERTON X SUNDERLAND AO VIVO COM IMAGENS | ESTATÍSTICAS DO JOGO Sullo stesso argomento Everton-Sunderland (domenica 17 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiLa classifica di Premier League a due giornate dalla fine ci dice che l’Everton è 10° e il Sunderland 12°, staccato di un punto, con settimo posto... Everton-Sunderland (domenica 17 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/y2tY6wF #scommesse #pronostici x.com I funzionari hanno annunciato per la partita di Sunderland - Tony Harrington [VAR] ha espulso Idrissa Gana Gueye all'inizio di questa stagione ad Old Trafford. L'Everton non ha mai vinto una partita di Premier League con John Brooks [arbitro] a dirigere. #EFC reddit Premier League, l'Everton frena la corsa del Sunderland. Pari da sbadigli in LigaAllo Stadium of Light piccola impresa dell'Everton dei Friedkin, che rallenta la corsa dello scatenato Sunderland, reduce da due vittorie consecutive ottenute contro Wolverhampton e Chelsea, e che in ... corrieredellosport.it