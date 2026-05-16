Leeds-Brighton domenica 17 maggio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 16:00 si disputerà la partita tra Leeds e Brighton. Il Brighton si presenta con motivazioni elevate, considerando la sua posizione in classifica e l’obiettivo di migliorare il piazzamento finale. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima dell’inizio dell’incontro, mentre le quote e i pronostici sono già disponibili sui vari siti di scommesse. La sfida si svolgerà allo stadio del Leeds, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti.

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Il Brighton ha grandi motivazioni per questa trasferta sul campo del Leeds dato che attualmente occupa il settimo posto in classifica e, in caso di vittoria, potrebbe salire al sesto assicurandosi così la qualificazione alla prossima Europa League e, potenzialmente, anche alla Champions League qualora l’Aston Villa vincesse l’Europa League e terminasse esattamente al quinto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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