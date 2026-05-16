L' eco bandiera della pace più lunga del mondo è giunta in città

Da anconatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Polverigi è arrivata l’eco bandiera della pace più lunga al mondo, simbolo di impegno e solidarietà. La città ha deciso di accoglierla, preferendo un gesto di apertura e collaborazione rispetto a qualsiasi forma di indifferenza. L’evento ha coinvolto la comunità locale, che ha partecipato con entusiasmo. La bandiera rappresenta un messaggio di unità e speranza, e il suo arrivo ha attirato l’attenzione di residenti e visitatori.

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POLVERIGI – «Polverigi ha scelto di non voltarsi da un’altra parte accogliendo l’eco bandiera della pace, ma di costruire ponti di solidarietà». A dirlo chiaramente è il sindaco della cittadina Daniele Carnevali che spiega come, questa iniziativa, serva a legare ancora di più i popoli, specie. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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