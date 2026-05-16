L' eco bandiera della pace più lunga del mondo è giunta in città

A Polverigi è arrivata l’eco bandiera della pace più lunga al mondo, simbolo di impegno e solidarietà. La città ha deciso di accoglierla, preferendo un gesto di apertura e collaborazione rispetto a qualsiasi forma di indifferenza. L’evento ha coinvolto la comunità locale, che ha partecipato con entusiasmo. La bandiera rappresenta un messaggio di unità e speranza, e il suo arrivo ha attirato l’attenzione di residenti e visitatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui