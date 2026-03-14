La scala mobile più lunga al mondo misura 905 metri | aiuta a raggiungere la cima della città montana
A Wushan, in Cina, è stata inaugurata la scala mobile più lunga al mondo, lunga 905 metri e con un dislivello di 242 metri. Questa scala urbana aiuta i residenti a raggiungere la zona più alta della città montana, facilitando gli spostamenti quotidiani. La struttura rappresenta un record mondiale nel suo genere e si inserisce nel contesto delle infrastrutture locali.
A Wushan, in Cina, è stata inaugurata la scala urbana mobile più lunga del mondo: toccando 905 metri e 242 di dislivello, aiuta i residenti a raggiungere la parte alta della città montana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Camminare su un mare di nuvole: la scala più pericolosa al mondo ma la vista è sconvolgenteCamminare sulla scala più pericolosa al mondo è legato soprattutto all’esposizione a condizioni metereologiche imprevedibili.
La calza della Befana più lunga del mondo attraversa il cuore di ViterboLa tradizionale e immensa calza della Befana sfila per le strade del centro storico di Viterbo.
Tutto quello che riguarda scala mobile
Temi più discussi: Cina: inaugurata la scala mobile urbana più lunga del pianeta; Sinistra Italiana Siracusa: Basta stipendi fermi, subito il ritorno della scala mobile; La stazione della metro A funziona a metà: Mai vista una situazione del genere; La lezione del Mobile World Congress: la connettività non basta più.
La scala mobile più lunga al mondo misura 905 metri: aiuta a raggiungere la cima della città montanaA Wushan, in Cina, è stata inaugurata la scala urbana mobile più lunga del mondo: toccando 905 metri e 242 di dislivello, aiuta i residenti a raggiungere ... fanpage.it
Metro, viaggio sulla linea C: è la più moderna ma la più disastrataAscensori rotti, scale mobili bloccate, stazioni della metropolitana non accessibili ai disabili. È la fotografia della linea C della ... iltempo.it
Cina: inaugurata la scala mobile urbana più lunga del pianeta x.com
E, comunque, la mobilità della scala mobile della stazione della metropolitana di Porta Venezia è durata pochissimo. Purtroppo… - facebook.com facebook