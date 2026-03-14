La scala mobile più lunga al mondo misura 905 metri | aiuta a raggiungere la cima della città montana

A Wushan, in Cina, è stata inaugurata la scala mobile più lunga al mondo, lunga 905 metri e con un dislivello di 242 metri. Questa scala urbana aiuta i residenti a raggiungere la zona più alta della città montana, facilitando gli spostamenti quotidiani. La struttura rappresenta un record mondiale nel suo genere e si inserisce nel contesto delle infrastrutture locali.