Lecce la salvezza passa dalla fascia sinistra | Gallo e Banda promettono reti

Da gazzetta.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lecce, la partita si decide spesso sulla corsia sinistra, dove Gallo si distingue come il miglior assistman della squadra di Di Francesco, mentre Banda, esterno zambiano, punta a trovare la via del gol. Il terzino mancino ha fornito numerosi passaggi decisivi, contribuendo alle azioni offensive. Banda, invece, si prepara a sfruttare ogni occasione per mettere in difficoltà la difesa avversaria, con l’obiettivo di segnare e portare punti alla squadra. Entrambi sono chiamati a dare il massimo per ottenere il risultato desiderato.

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Il Lecce di Di Francesco nell’ultimo mese ha mostrato di crederci di più, non è mai uscito fuori dalle partite. E ha fatto 5 punti in 4 match, come non capitava da febbraio. E ha un pubblico soprattutto che lo tiene sempre desto. Anche domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo saranno oltre 6 mila i tifosi salentini, più dei locali, e il loro entusiasmo non è mai mancato al gruppo giallorosso. Il club presieduto da Saverio Sticchi Damiani insegue la quarta salvezza di fila in A, un record, anche grazie al calore del pubblico. Oggi è in programma la seduta di rifinitura a Martignano, poi la partenza alla volta di Reggio Emilia. Ieri Gaspar si è allenato regolarmente in gruppo, come anche Cheddira, Veiga (ma in dubbio) e Fofana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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