Calcio il Lecce passa a Pisa nell’anticipo di Serie A e lancia lo sprint salvezza

Al termine dell’anticipo del venerdì della 35ª giornata della Serie A 2025-2026 di calcio, il Lecce ha ottenuto una vittoria in trasferta contro il Pisa. La partita si è conclusa con un risultato favorevole ai salentini, che hanno conquistato punti importanti per la classifica. La sfida si è giocata in un clima di grande intensità, con entrambe le squadre che hanno cercato di imporre il proprio ritmo fin dai primi minuti.

Al termine dell’anticipo del venerdì della 35ma giornata della Serie A 2025-2026 di calcio arrivano i primi verdetti stagionali: la vittoria del Lecce per 1-2 in casa del Pisa costa l’ aritmetica retrocessione in Serie B sia ai pisani che all’Hellas Verona, mentre i salentini lanciano lo sprint salvezza portandosi momentaneamente a +4 sulla zona retrocessione, rappresentata dalla Cremonese, che lunedì ospiterà la Lazio. Nel primo tempo accade molto poco: per gli ospiti c’è una conclusione di Banda, mentre è il Pisa a rendersi più pericoloso, con Stojilkovic che prima si divora il vantaggio a tu per tu con Falcone, e poi, dopo qualche minuto, chiama alla grande parata l’estremo difensore del Lecce.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, il Lecce passa a Pisa nell’anticipo di Serie A e lancia lo sprint salvezza Notizie correlate Calcio, il Milan non sbaglia e batte il Pisa nell’anticipo di Serie AIl Milan soffre e combatte fino alla fine ma al termine dei 90? porta a casa tre punti pesantissimi per restare agganciata all’Inter capolista. Calcio, tris della Roma all’Olimpico contro il Pisa: Malen scatenato nell’anticipo del 32° turno di Serie AAllo Stadio Olimpico la Roma ritrova il sorriso nella 32ª giornata di Serie A, lasciandosi alle spalle la pesante battuta d’arresto contro l’Inter. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sammarco: Speravamo di vincere. Meglio nel primo tempo; Lecce calcio, operazione Verona Camarda nel motore; LECCE – Riaccendere la passione: la salvezza passa dal furore, non dal compitino; Calcio, Verona-Lecce 0-0: per l'Hellas un pareggio noioso che non serve a nulla, la retrocessione è solo rinviata. Pisa e Verona retrocessi, il Lecce vince e spera: primi verdetti in Serie AIn Toscana i pugliesi si impongono 2-1, salgono a +4 sul terzultimo posto della Cremonese e condannano alla Serie B matematica sia i diretti avversari che gli scaligeri ... tuttosport.com Serie A: colpo-salvezza del Lecce a Pisa, i nerazzurri in Serie BIl Pisa retrocede in Serie B dopo la sconfitta 2-1 in casa contro il Lecce nell'anticipo della 35/a giornata. Per i pugliesi gol di Banda (52') e Cheddira (65'). I toscani a segno con Leris (56'). ansa.it Calcio, Seconda e Terza Categoria: impegni playoff per Athletic Valli e Union Sg Sozzigalli Le gare in programma nel weekend per le formazioni della Bassa modenese... - facebook.com facebook #Calcio, serie B, il Palermo vince in rimonta sul Catanzaro 3-2. Barbera in giubilo. Due volte sotto, due volte a rialzarsi. I rosanero non mollano mai e piegano i calabresi con un rigore di Pohjanpalo all'86', salendo così a 72 punti @TgrRai #IoSeguoTgr x.com