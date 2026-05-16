Le ultime Domani arbitra Diop I lucani col 4-3-3

Domani si giocherà la partita tra Potenza e Ascoli, con l’arbitro Abdoulaye Diop proveniente dalla sezione di Treviglio. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Pierpaolo Vitale, di Salerno, e Matteo Taverna, di Bergamo. I lucani scenderanno in campo con il modulo 4-3-3, mentre i dettagli delle formazioni non sono stati ancora annunciati. La sfida si svolgerà in un clima di attesa, con l’attenzione rivolta anche alla direzione di gara.

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Potenza-Ascoli sarà diretta dall’arbitro Abdoulaye Diop della sezione di Treviglio. Il fischietto potrà vantare l’ausilio degli assistenti Pierpaolo Vitale di Salerno e Matteo Taverna di Bergamo. Quarto uomo ufficiale Antonio Rieda di Molfetta, mentre al Var ci saranno in azione Daniele Rutella di Enna, con l’avar Luca Vingo di Pisa. Un solo precedente tra lui e il Picchio. Quello del 23 agosto 2024 che vide i bianconeri pareggiare 2-2 in trasferta contro la Spal. Nel frattempo in casa Potenza il tecnico De Giorgio si prepara ad una sfida particolarmente complicata contro un Ascoli sicuramente dotato sulla carta di qualità tecniche superiori. Nel primo turno nazionale i rossoblù hanno eliminato il Campobasso con due esaltanti vittorie per 3-0 e 3-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le ultime. Domani arbitra Diop. I lucani col 4-3-3 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Volley serie B. Le ultime 5 sfide dell’Ambra. Domani c’è FirenzeL’Ambra Cavallini Pontedera torna a giocare dopo l’ultima pausa della stagione: adesso è in programma l’ultimo blocco di partite prima del fischio... Leggi anche: TS – le ultime in vista della sfida col Pisa Le ultime. Domani arbitra Diop. I lucani col 4-3-3De Giorgio: Incontreremo una quasi prima, l’unica a giocarsi il campionato fino all’ultimo. msn.com #Dionisi porta con sé un grande tabù! Le ultime sulla sfida contro i friulani ? x.com Inchiesta arbitri, le ultime dal vertice Ascione-Viola: cosa succede oraSono terminate, per il momento, le giornate di audizioni in Procura a Milano sul caso arbitri. In giornata, infatti, il procuratore Marcello Viola e il pm Maurizio Ascione, titolare dell'inchiesta sul ... tuttosport.com Oggi ho scoperto che queste carte del Gioco di Carte Collezionabili di Harry Potter sono le uniche rappresentazioni visive ufficiali di Piton che arbitra una partita di Quidditch. reddit