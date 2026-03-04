Il quotidiano TS riporta che la Juventus non ha ancora conquistato una vittoria in Serie A dal primo febbraio, con due sconfitte e due pareggi nelle ultime partite. La squadra si prepara ora alla sfida contro il Pisa, mentre il calciomercato continua ad essere al centro dell’attenzione. La situazione resta sotto osservazione in vista delle prossime gare.

Due sconfitte e due pareggi: la Juve non vince in Serie A dal 1 febbraio. È stato un mese complesso per i bianconeri, che ora vogliono però dare una svolta e tornare subito a vincere. Il prossimo avversario sarà il Pisa, match in programma sabato 7 marzo alle 20:45, incontro che sulla carta è alla portata della squadra di Spalletti ma che non dovrà essere preso sotto gamba. Per prepararsi al meglio, la Juve è quindi scesa in campo ad allenarsi e da Torino arrivano novità importanti su Dusan Vlahovic. Gli aggiornamenti più interessanti per quanto riguarda l’allenamento odierno, sono su Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha quasi superato i suoi problemi fisici e si avvicina al ritorno in campo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – le ultime in vista della sfida col Pisa

