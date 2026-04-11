L’Ambra Cavallini Pontedera torna in campo dopo l’ultima pausa della stagione e si prepara ad affrontare l’ultimo blocco di partite prima della fine della regular season. Le ultime cinque sfide hanno visto la squadra impegnata in incontri contro avversari diversi, con risultati che hanno determinato la classifica attuale. Domani è in programma la partita contro la formazione di Firenze, che chiuderà questa fase del campionato.

L’Ambra Cavallini Pontedera torna a giocare dopo l’ultima pausa della stagione: adesso è in programma l’ultimo blocco di partite prima del fischio finale della regoular season. Da oggi al 12 maggio sono in calendario le ultime cinque sfide e le pontederesi iniziamo domani con la sfida casalinga contro il Fiorenzo Volley di Firenze con fischio d’inizio alle 18 al PalaZoli. Le ospiti occupano la quarta posizione con 41 punti e sono reduci da due sconfitte al tie-break e da una vittoria ottenuta al quinto set. All’andata l’Ambra Cavallini perse 3-0 sul parquet fiorentino lottando fino ai vantaggi nel secondo atto. "Ci attende una partita... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley serie B. Le ultime 5 sfide dell’Ambra. Domani c’è Firenze

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