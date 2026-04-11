Atalanta Juve LIVE | l’avvicinamento al match del Gewiss Stadium le ultime sulle scelte di formazione

Alle ore 20:45 si gioca al Gewiss Stadium il match tra Atalanta e Juventus, valido per la 32ª giornata di Serie A 202526. La partita sarà trasmessa in diretta e sarà possibile seguire aggiornamenti su formazione, azioni salienti e risultato in tempo reale. Entrambe le squadre cercano punti importanti in vista delle ultime giornate del campionato. La cronaca e le analisi dettagliate saranno disponibili al termine dell’incontro.

di Marco Baridon Atalanta Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 32ª giornata di Serie A 202526. Questa sera a Bergamo va in scena la sfida tra Atalanta e Juventus. Una gara che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, tenuto conto di un turno di campionato che vedrà tra le altre il Como affrontare l’Inter. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 20.45 Migliore in campo Juve: a fine primo tempo – PAGELLE. Atalanta Juve 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Atalanta Juve: il pre-partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve LIVE: l’avvicinamento al match del Gewiss Stadium, le ultime sulle scelte di formazione Juve Pisa LIVE: l’avvicinamento al match dello Stadium, le ultime sulle possibili scelte di formazionePerin via dalla Juve? Il portiere ha una chiara volontà per quanto riguarda il suo futuro: cosa filtra in vista dell’estate Schlager Juve,... Juve Genoa LIVE: l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium, le ultime sulle scelte di Spallettidi Marco BaridonJuve Genoa LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato... Temi più discussi: Atalanta-Juve: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Atalanta-Juventus: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Atalanta-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming; Dove vedere Atalanta-Juventus: canale tv, diretta streaming, formazioni. Atalanta-Juventus, le probabili formazioni del match di Serie AL'Atalanta sfida la Juventus sabato 10 aprile alle 20.45 in un match importante per la corsa Champions. Palladino con Pasalic alle spalle di De Ketelaere e Raspadori. Spalletti dovrà fare a meno dello ... sport.sky.it Atalanta-Juventus oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaTorna in campo oggi, 11 aprile, la Juventus di Luciano Spalletti, fresco di rinnovo di contratto fino al 2028. I bianconeri affrontano in trasferta ... lapresse.it #Juventus - #Atalanta è anche sfida tra numeri 1. Fiducia per il 2027 a #DiGregorio #Perin e #Carnesecchi, ne parliamo nel primo commento - facebook.com facebook #Gasperini: "Contro la #Juve tiferò #Atalanta. Con #Ranieri ci vedremo la prossima settimana" x.com