Le strane colonne blu lungo le autostrade che inquietano gli automobilisti | ecco cosa sono
Con l’avvicinarsi delle vacanze estive, molti automobilisti si preparano a partire, anche sulle autostrade tedesche. Durante i controlli, alcuni potrebbero notare delle colonne blu posizionate lungo le corsie. Questi dispositivi hanno un aspetto insolito e si trovano in punti specifici delle vie di transito. La presenza di queste strutture ha attirato l’attenzione di chi percorre le strade, portando a diverse interpretazioni e curiosità tra chi si muove con l’auto.
Si avvicina il momento delle vacanze estive e molti si preparano a mettersi in viaggio. Chi viaggerà nelle strade tedesche potrebbe trovarsi di fronte a dei particolari dispositivi di colore blu che, sul momento, potrebbero destare qualche preoccupazione. Qualcuno, infatti, potrebbe scambiarli per autovelox, dato che sono muniti di telecamera. In realtà si tratta di qualcosa di diverso. Si chiamano ufficialmente Mautsäulen, ossia "colonna del pedaggio". Li si trova infatti lungo le autostrade. In Germania sono state introdotte nel 2018 e da allora sono state installate in molte delle arterie tedesche. A vederli appaiono come strutture verticali di colore blu. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Quel rombo bianco sull’asfalto che incuriosisce gli automobilisti. Ecco cosa significaLa segnaletica stradale europea accoglie il simbolo di un rombo bianco, simile a quello della celebre marca Renault.