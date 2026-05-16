Le strane colonne blu lungo le autostrade che inquietano gli automobilisti | ecco cosa sono

Con l’avvicinarsi delle vacanze estive, molti automobilisti si preparano a partire, anche sulle autostrade tedesche. Durante i controlli, alcuni potrebbero notare delle colonne blu posizionate lungo le corsie. Questi dispositivi hanno un aspetto insolito e si trovano in punti specifici delle vie di transito. La presenza di queste strutture ha attirato l’attenzione di chi percorre le strade, portando a diverse interpretazioni e curiosità tra chi si muove con l’auto.

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