Quel rombo bianco sull’asfalto che incuriosisce gli automobilisti Ecco cosa significa

Un rombo bianco dipinto sull’asfalto attira l’attenzione degli automobilisti. Si tratta di un simbolo presente sulla segnaletica stradale europea, che assomiglia a quello utilizzato dal marchio Renault. Questo simbolo ha una funzione specifica nel sistema di segnalazione stradale e viene adottato in diverse aree per indicare particolari condizioni o obblighi sulla strada.

La segnaletica stradale europea accoglie il simbolo di un rombo bianco, simile a quello della celebre marca Renault. No, non indica la prossimità a uno stabilimento produttivo dell’azienda francese, quanto la presenza di una corsia riservata. Il segnale in questione sta facendo la sua comparsa sulle principali arterie europee: la sua origine è nordamericana ed è destinato a delimitare le corsie HOV (High Occupancy Vehicle), una novità in rapida diffusione che mira a ottimizzare i flussi di traffico e ridurre l’impatto ambientale dei trasporti. L’obiettivo, infatti, è riservare una specifica corsia, solitamente quella di sorpasso posta all’estrema sinistra, a particolari categorie di utenti definiti “ad alta occupazione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

