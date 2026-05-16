Durante una conferenza stampa dedicata alle opere pubbliche, sono state menzionate le scritte apparse sull’ex scuola di Gimarra, considerate una vergogna. Le stesse scritte hanno riacceso anche il dibattito sulla gestione degli spazi associativi comunali. La discussione si è concentrata sulle condizioni dell’edificio e sulla necessità di interventi di recupero. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle decisioni o alle azioni successive.

Le scritte comparse sull’ex scuola di Gimarra finiscono dentro la conferenza stampa sulle opere pubbliche e riaccendono anche il caso degli spazi associativi comunali. "Spero che quelle scritte vengano tolte perché sono una vergogna. Se non lo farà chi è stato, lo faremo noi", ha detto il sindaco di Fano, rispondendo alle domande dei cronisti sull’edificio al centro delle polemiche degli ultimi giorni. Una vicenda che nelle ultime settimane aveva alimentato anche proteste e richieste di chiarimento da parte di alcuni cittadini sulla gestione futura della struttura. Ma il tema vero affrontato dall’amministrazione riguarda il futuro dei locali oggi utilizzati dalle associazioni all’interno dell’ex scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Le scritte all’ex scuola sono una vergogna"

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