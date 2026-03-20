Scritte contro il sì sui muri di una scuola-seggio | rimosse dalla dirigenza

Nel fine settimana, alcuni cartelli con frasi a favore del “No” sono stati affissi sui muri di una scuola elementare di Roma, che fungeva da seggio elettorale per il referendum. La dirigenza della scuola ha provveduto a rimuovere immediatamente le scritte, senza ulteriori interventi o dichiarazioni ufficiali. La presenza di queste scritte ha attirato l’attenzione di chi gestisce l’edificio.

Alcuni cartelli con frasi riferite al “No” sono comparsi nei locali di una scuola elementare di Roma utilizzata come seggio elettorale per il referendum previsto tra domenica e lunedì. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: "Tutti i poliziotti sono un bersaglio", le scritte apparse sui muri di una scuola di Milano Insulti contro Urbano Cairo: le scritte sui sui muri a MasioSi è conclusa con la denuncia in stato di libertà di un uomo di 72 anni l’indagine condotta dai Carabinieri sulle scritte contro Urbano Cairo,... Contenuti utili per approfondire Scritte contro il sì sui muri di una... Discussioni sull' argomento Insulti contro Urbano Cairo: le scritte sui sui muri a Masio; Scritte contro Giorgia Meloni su muri nel centro di Massa; Liceo Righi, identificati due studenti per le scritte sui muri. Ma in bagno spuntano nuove svastiche; Disaronno copre le scritte violente sui muri con messaggi di dolcezza. Per me i libri sono lettere a nessuno, non so a chi le ho scritte, a chi le spedisco, so che stanno al fermo posta di una libreria e qualcuno passa di lì, cerca proprio quella casella in mezzo agli scaffali, sceglie nella posta la lettera che è stata scritta per lui, e comi - facebook.com facebook È un uomo di 72 anni, del Torinese, l'autore delle scritte diffamatorie contro Urbano Cairo, presidente del Torino Calcio, apparse a Masio e nella frazione Abazia (Alessandria), paese d'origine dell'imprenditore e nella vicina Quattordio. È stato denunciato dai c x.com