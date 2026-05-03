Dopo una giornata di lavoro, ti trovi davanti allo specchio e non ti riconosci. La teoria dell'aria da ufficio spiega come l’ambiente lavorativo possa influenzare il modo in cui appari e ti senti. Prima di uscire di casa, invece, ti osservi con cura: make-up perfetto, capelli pieni di volume e un incarnato luminoso che risalta. Sono momenti che mostrano come il ritmo quotidiano e le abitudini si riflettano nel tuo aspetto.

Ti guardi allo specchio prima di uscire di casa: make-up impeccabile, capelli voluminosi, incarnato luminoso. Ma otto ore dopo, alla fine della giornata lavorativa, quello stesso specchio ti restituisce un’immagine completamente diversa: capelli piatti e spenti, pelle unta o eccessivamente secca, labbra screpolate. Ma non bisogna preoccuparsi perché è tutta colpa dell’ufficio. O meglio, è l’aria che respiri per otto ore consecutive in un ambiente chiuso. Non si tratta di suggestione o di stanchezza percepita: è un fenomeno reale, diffuso a livello internazionale, che ha finalmente ricevuto un nome grazie ai social network. Si chiama office air theory, letteralmente la teoria dell’aria dell’ufficio, ed è esplosa su TikTok e Instagram grazie ai video della content creator Noa Donlan.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Ti guardi allo specchio dopo l’ufficio e non ti riconosci: la “office air theory” spiega tutto

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