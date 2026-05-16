Durante un’intervista trasmessa ieri sera a Quarto Grado, andata in onda su Rete4, una figura coinvolta in un procedimento giudiziario ha parlato delle intercettazioni, affermando di non ricordare più cosa sia stato divulgato. Ha aggiunto che i pensieri riguardanti l’indagine sono ancora presenti nella sua mente. La persona ha ripetuto di non avere memoria di dettagli specifici delle conversazioni intercettate, sottolineando la presenza costante di questi pensieri.

Andrea Sempio nel corso di una intervista ieri sera a Quarto Grado, su Rete4, è tornato sulle intercettazioni audio e sulle frasi ambigue che sono state captate dai Carabinieri di Milano che indagano sul nuovo filone d’inchiesta aperto dalla Procura della Repubblica di Pavia sul delitto di Garlasco (Pavia). Procura che ha recentemente contestato un movente basato su avances sessuali di lui a Chiara. "Nel merito delle intercettazioni, io ancora non le ho sentite, non ho risposto su questi punti con le autorità; pertanto, per il momento non andrò a rispondere neanche alla stampa su questi argomenti", ha detto. "Non mi ricordo neanche più tutto... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Le intercettazioni? Non ricordo più neanche ciò che è uscito. I pensieri sono sempre lì"

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Le intercettazioni di Andrea Sempio che parla da solo in auto

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