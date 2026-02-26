Candidature sempre più complicate | neanche il Centrosinistra trova l' accordo per le amministrative

Le candidature alle prossime amministrative si stanno rivelando più difficili del previsto. Le forze politiche coinvolte non riescono a trovare un’intesa, nonostante gli sforzi e le discussioni in corso. La mancanza di un accordo condiviso rende ancora più incerto il quadro delle candidature e il percorso per le elezioni si complica ulteriormente.

Quartiere San Donato, crisi finita. Il centrosinistra trova l’accordo. Serra sarà il nuovo presidenteDopo un mese di braccio di ferro, legittime resistenze e confronti (e scontri) politici, la soluzione del rebus sul quartiere San Donato-San Vitale è...

L'Udc cresce in Sicilia: "Valori solidi e candidature di qualità per le amministrative"L’Udc continua a crescere in Sicilia con un lavoro costante e capillare sul territorio, portando avanti un’idea di politica fondata su valori chiari,...

