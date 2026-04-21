Tajani Vicepresidente del Consiglio dei Ministri | la nostra strategia sull' export è una strategia che punta alla diversificazione

Il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato in un'intervista a Il Giornale d’Italia che la strategia del governo in materia di esportazioni si basa sulla diversificazione. Ha spiegato che l’obiettivo è ampliare i mercati di sbocco per le imprese nazionali, evitando di dipendere troppo da singoli paesi o settori. La discussione si è concentrata sulle misure adottate per sostenere questa linea e sui risultati attesi nel breve termine.

Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, in occasione dell’intervista rilasciata a Il Giornale d’Italia, ha illustrato la strategia del Governo per rafforzare la presenza del Made in Italy sui mercati internazionali, sottolineando il valore della diversificazione geografica dell’export. Ministro, quali i mercati più strategici per il Made in Italy? I mercati strategici sono tutti strategici per noi. Io credo che ci sia da lavorare molto negli Stati Uniti, lavorare nell'area del Golfo, lavorare in India, lavorare in Cina, lavorare nell'area del Mercosur. Noi abbiamo una tale varietà di prodotti e una qualità così alta di prodotti che possiamo andare in qualsiasi mercato.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tajani (Vicepresidente del Consiglio dei Ministri): “la nostra strategia sull'export è una strategia che punta alla diversificazione” Notizie correlate Il Vinitaly punta forte sull’export. All’inaugurazione cinque ministri"Il vino è una risorsa importante che stiamo difendendo e valorizzando e Vinitaly è la capitale della promozione del vino a livello mondiale". Leggi anche: Risparmi al sicuro: la diversificazione come strategia per affrontare l’incertezza economica e proteggere il tuo futuro. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Forza Italia vuole cambiare, ma non si capisce come; Guerra in Libano: conferenza stampa del Ministro degli Esteri Antonio Tajani (13.04.2026); Premio Leonardo International 2026 a Takeda per il contributo allo sviluppo del Paese; Se c'erano dubbi. Forza Italia ha sede a Cologno Monzese, non a Roma. Decreto Sicurezza, Tajani: Oggi e domani cdm, troveremo soluzione(LaPresse) Sul decreto sicurezza, c’è un Consiglio dei ministri oggi pomeriggio e uno domani. Si trovano sempre le soluzioni. Così ... stream24.ilsole24ore.com Tajani in missione in Cina tra economia, dossier globali e equilibrio strategicoLa visita del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in Cina, sebbene pianificata da tempo, si inserisce in un contesto politico non privo di complessità. Le recenti tensi ... formiche.net Il vicepresidente del Consiglio regionale chiede di fare luce sullo stato degli interventi di mitigazione dell’erosione costiera: «È una condizione che non può più essere gestita in emergenza» facebook Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini al nostro stand a Vinitaly con il presidente @masgiansanti . @matteosalvinimi @mitgov_it #confagriwine #noisiamoconfagricoltura x.com