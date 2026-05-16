Nel 1944, l’artista Galileo Chini si trovava a vivere come sfollato nelle colline di Montale, precisamente nel borgo di Merlaia, vicino a Striglianella. Durante quel periodo, ha realizzato numerose opere che raffigurano i paesaggi della zona, concentrandosi sulle colline di Montale. Chini è stato una figura importante del liberty italiano, e le sue opere rispecchiano le atmosfere di quei luoghi e di quegli anni. Le sue pitture rappresentano un patrimonio visivo legato alla memoria di quel periodo storico.

L’artista Galileo Chini, uno dei protagonisti del liberty italiano, ha vissuto da sfollato a Tobbiana, in particolare nel borgo di Merlaia, nei pressi di Striglianella, nel 1944, e ha dipinto in decine di quadri i paesaggi della collina montalese. La prima segnalazione della presenza dell’artista a Tobbiana è venuta dall’architetta Letizia Gelli che ha svolto le prime ricerche sul soggiorno e sull’attività di Chini nel montalese. Gli studi proseguono con il contributo di Andrea Bolognesi che domani, domenica 17 maggio, farà da guida in una passeggiata nei luoghi raffigurati da Chini che è stata organizzata dal Gruppo Podistico Trekking e Camminate della Croce d’Oro con la collaborazione dell’Auser di Montale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le colline di Montale dipinte da Galileo Chini

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