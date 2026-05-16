L’Istat ha pubblicato oggi i dati sull’inflazione di aprile, evidenziando un aumento della spesa media di circa 1.100 euro per far fronte ai rincari. In base a queste cifre, l’Unione Nazionale Consumatori ha elaborato una classifica che segnala le città italiane più costose, considerando l’incremento del costo della vita. La lista riflette le variazioni di spesa tra le diverse aree del paese, senza includere analisi o interpretazioni sul motivo di questi cambiamenti.

L’Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell’inflazione di aprile, in base ai quali l’ Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita. A guidare la graduatoria è Bolzano, con una stangata da oltre 1.100 euro annui, mentre al Sud si registrano i livelli di inflazione più elevati del Paese. Quali città sono le più costose. Al primo posto si colloca Bolzano, dove l’inflazione del 3,4% si traduce in una spesa aggiuntiva annua di 1.128 euro a famiglia. Medaglia d’argento per Rimini, che con un’aumento del 3,6% (terza più alta del Paese) registra un incremento pari a 991 euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Le città più care d’Italia, aumento di spesa da 1.100 euro per l’inflazione

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