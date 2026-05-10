Figli? No grazie La fatica delle madri scoraggia la maternità delle ragazze

Negli ultimi tempi si osserva un aumento del numero di donne che decidono di posticipare o evitare del tutto la maternità. Le difficoltà legate ai costi e le scarse misure di supporto sono tra le principali ragioni di questa tendenza. Le giovani donne si trovano di fronte a ostacoli pratici e finanziari che influenzano le loro scelte riproduttive, portando a un rallentamento delle nascite e a un cambiamento nelle dinamiche familiari tradizionali.

Le figlie ci guardano. E quello che vedono le allontana dalla maternità. Stanchezza, corse continue, lavori tenuti insieme per incastro, acrobazie per far quadrare tutto: vita privata e lavoro, vita sociale e famiglia. Figli, appunto. E poi anche i genitori anziani. Madri come ammortizzatori sociali: una realtà che si finge di non vedere, ma che è sotto gli occhi di tutti. Il risultato è un burnout che piega le mamme, ma finisce per contagiare anche le figlie che le osservano correre, stremate, e allontanano da sé lo spettro di poter finire come criceti nella stessa ruota. I numeri non potrebbero essere più chiari. Secondo il rapporto sulle «Intenzioni di fecondità» pubblicato dall’Istat a dicembre, nel 2024 appena il 21,2% degli italiani tra i 18 e i 49 anni dice di voler avere un figlio nei tre anni successivi all’intervista.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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